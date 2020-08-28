Гатчину затопило из-за сильного дождя

Под воду ушли некоторые дороги и тротуары. Местным советуют оставаться по возможности дома.

В Гатчине из-за сильного дождя, который начался вечером 28 августа, часть улиц ушла под воду. Об этом рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что увидели словно маленькое море – они призывают всех, кто хотел выйти из дома в поздний час, выбрать теплую постель. Тем, кто уже был на улице, не повезло – они еле идут, забираясь на гранитные ограждения.

Автор поста не понимает, почему так происходит и считает, что отключились все ливневки.

«Дождь, там всегда так в такую погоду»,

— отмечают пользователи соцсети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей Ленобласти предупредили о сильных ливнях ночью. Температура воздуха составит всего пять градусов.