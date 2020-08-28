Жителей Ленобласти предупредили о сильных ливнях ночью

Температура воздуха составит всего пять градусов.

В Ленинградской области с субботы на воскресенье пойдут сильные дожди. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Ожидается, что ливень обрушится на северные и центральные районы. Дожди пойдут вечером и продлятся все темное время суток. Столбик термометра упадет до отметки в плюс пять градусов, максимальная температура составит плюс 10 градусов. Днем распогодится – воздух успеет прогреться до 20 градусов.

Синоптики просят ленинградцев и петербуржцев во время непогоды быть осторожнее. Лучше всего не топить печь и избегать разговоров по телефону. Не лишним будет отключение электроприборов.

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