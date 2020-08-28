Жителей Ленобласти предупредили о сильных ливнях ночью

Жителей Ленобласти предупредили о сильных ливнях ночью
Дожди будут идти всю ночь. Фото: pixabay.com

Температура воздуха составит всего пять градусов.

В Ленинградской области с субботы на воскресенье пойдут сильные дожди. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Ожидается, что ливень обрушится на северные и центральные районы. Дожди пойдут вечером и продлятся все темное время суток. Столбик термометра упадет до отметки в плюс пять градусов, максимальная температура составит плюс 10 градусов. Днем распогодится – воздух успеет прогреться до 20 градусов.

Синоптики просят ленинградцев и петербуржцев во время непогоды быть осторожнее. Лучше всего не топить печь и избегать разговоров по телефону. Не лишним будет отключение электроприборов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России. Жителей европейской России порадует комфортная и теплая погода в этом сентябре.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дождь ленинградская область погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Меркель хочет сохранения диалога с Россией
В Ландышевке два часа тушили частный дом
Российским семьям объяснили порядок новых выплат
TikTok заблокировал видеоролики с призывами употреблять препараты от аллергии
iPhone 11 ощутимо упал в цене
Жителей Ленобласти предупредили о сильных ливнях ночью
На Дунайском в ДТП пострадали люди
В России в 2020 году детей прививать от коронавируса не будут