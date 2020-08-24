В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России

В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России
Погода в сентябре будет комфортной. Фото: unsplash

Синоптики пообещали россиянам из европейской части страны теплую погоду в начале нового сезона. Избыточные осадки не прогнозируются.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей европейской России порадует комфортная и теплая погода в этом сентябре. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в первом месяце осени за окном будет привычная для сентября погода, иногда температура будет даже превышать климатическую норму. Об этом сообщает ТАСС.

Вильфанд также рассказал, что Якутию и Магаданскую область наоборот ждут первые легкие морозы. Температура будет понижаться до -6…-7 градусов уже в ближайшие дни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло, которое надвигается на ряд областей на севере европейской части страны и Калининградскую область.

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