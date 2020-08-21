Гидрометцентра прогнозирует аномальное тепло в Европейской России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на ряд областей на севере европейской части страны и Калининградскую область надвигается аномальное тепло.

Вильфанд отметил, что жителей Калининградской области ждет теплая погода выше +25 градусов, а периодических температура будет достигать отметки +30.

По его словам, это на четыре-пять градусов превышает норму, что довольно редко для конца августа. Сейчас погода в Калининграде схожа с погодой на Черноморском побережье, только температура воды ниже на пару градусов — 21-22 градуса.

Также он заявил, что конец лета будет относительно жарким и в Петербурге, Карелии, а также в Архангельской и Мурманской областях. Там будет на 4-6 градусов выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать петербуржцам в августе.