Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать петербуржцам в августе

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать петербуржцам в августе
Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Специалисты метеоцентра «Фобос» дали прогноз на последний месяц лета в Петербурге.

Жары, которой местные жители оказались лишены в июле, не стоит ждать и в августе. Но есть и положительный момент — осадков будет меньше нормы.

До среды, 5 августа, Северная столица будет во власти не самой приятной погоды. Ожидаются облачность, дожди и грозы. Воздух в эти дни прогреется от +19 до +22 градусов. Ближе к концу недели антициклон принесет ясную погоду и незначительное потепление.

Несмотря на то, что жары в 2020 году в городе уже можно не ждать, погода порадует своим теплом, которое, как отмечают синоптики, как раз и свойственно августу. До середины месяца температура воздуха будет варьироваться от +20 до +24 градусов, но уже ближе к концу может достигать показателя и в +26 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сближение Луны с тремя планетами можно будет наблюдать в начале августа.

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