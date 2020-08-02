Сближение Луны с тремя планетами можно будет наблюдать в начале августа

В ночь на 2 и 3 августа невооруженным глазом будет заметно сближение спутника Земли с Юпитером и Сатурном, а утром 9 августа россияне смогут полюбоваться на Луну и Марс, которые будут совсем рядом друг с другом. Об этом сообщил сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

Космические объекты будут находиться в южной части неба над горизонтом. А в северо-восточной части неба над горизонтом мно будет заметить сближение Меркурия с астероидом Веста. Для этого нужно будет взять с собой телескоп или бинокль.

Однако, по словам специалиста, наблюдению за космическими событиями может помешать переменная облачность, которая прогнозируется на ближайшие дни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 20 июля в небе над Петербургом и Ленобластью россияне наблюдали за яркой кометой NEOWISЕ.