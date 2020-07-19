Ночью в небе над Петербургом будет видна комета Неовайз

Чтобы найти в небе комету, нужно смотреть на небо после заката Солнца. Фото: vk.com/lonature

Чтобы найти в небе комету, нужно смотреть на небо после заката Солнца. Фото: vk.com/lonature

Астрономы рассказали, что в ночь на 20 июля в небе над Петербургом и Ленобластью можно будет увидеть яркую комету NEOWISЕ.

Об этом информирует группа «Клуб наблюдателей за атмосферой» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении говорится, что возможность увидеть необычное явление появилась еще пару назад, 15 июля. Пролет кометы можно будет заметить еще в течение нескольких десяти дней.

Если горожанам повезет, то они смогут увидеть не только комету, но и серебристые облака.

Чтобы найти в небе комету, нужно смотреть на небо после заката Солнца. Она будет находиться над северной частью горизонта, ниже «Ковша». Сейчас она движется в сторону созвездия Большой Медведицы. Комета видна во временной промежуток с 00:30 до 01:30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый в мире турист выйдет в открытый космос в 2023 году.