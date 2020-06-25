Первый в мире турист выйдет в открытый космос в 2023 году

С 2001 по 2009 года МКС посетили семь туристов. Фото: pixabay.com

С 2001 по 2009 года МКС посетили семь туристов. Фото: pixabay.com

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и американская компания Space Adventures Inc. заключили контракт на выход туриста в открытый космос.

Об этом сообщается на сайте корпорации. Планируется, что в 2023 году два туриста отправятся с краткосрочной экспедицией на российский сегмент МКС. Туда их доставит корабль «Союз МС».

Согласно контракту, один из путешественников побывает в открытом космосе в сопровождении профессионального космонавта.

Стоит отметить, что ранее туристы уже летали на МКС, однако ни один из них не выходил в открытый космос. С 2001 по 2009 года МКС посетили семь туристов. В разные годы стоимость полетов варьировалась от 20 до 50 млн долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали причину, по которой женщина может не полететь в космос.