Ученые назвали причину, по которой женщина может не полететь в космос

Им могут помешать проблемы с вестибулярным аппаратом во время менструального цикла.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем сообщили ученые Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, чье исследование опубликовали в журнале «Авиакосмическая и экологическая медицина». Они пришли к выводу, что полет женщины в космос менее вероятен, чем мужчины, потому что у первых есть проблемы с вестибулярным аппаратом в период менструального цикла. Отмечается, что так происходит не у всех, но это может стать препятствием для женщины-астронавта.

Согласно статистике, каждая вторая женщина подвергается расстройствам, мужчины только в 38% случаев. Среди симптомов – дискомфорт в желудке, отсутствие аппетита, в некоторых ситуациях также тошнота и рвота.

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