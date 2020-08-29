В России средняя ставка по ипотеке установила исторический минимум

За минувший месяц российские граждане оформили более 146 тысяч жилищных кредитов на общую сумму свыше 362 млрд рублей. Фото: pixabay

За минувший месяц российские граждане оформили более 146 тысяч жилищных кредитов на общую сумму свыше 362 млрд рублей. Фото: pixabay

В России средняя ставка по ипотеке в июле вернулась к снижению. Соответствующий показатель упал до нового исторического минимума.

Так, ставка по ипотеке в стране достигла 7,28%. За прошлый месяц снижение составило 0,22 процентного пункта.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на данный Центробанка, в мае текущего года ипотечная ставка опустилась сразу на 0,9 процентного пункта — тогда был побит рекорд в 7,4%. Причиной такого снижения стала программа льготной ипотеки под 6,5%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала основные трены рынка ипотечного кредитования в 2020 году. Модераторами выступили Олег Островский, сопредседатель Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», заместитель председателя Комиссии по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО и Валентина Нагиева, исполнительный директор Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», руководитель портала Большой Сервер Недвижимости BSN.RU.