«Словил волну»: житель Гатчины прокатился на мини-серфе по затопленным улицам

В городе Гатчина Ленобласти мужчина прокатился на доске для серфинга по затопленной дороге. Он ухватился за трос от автомобиля.

Сильный ливень затопил улицы города, однако местных жителей это не смутило. Один из них решил покорять грязные волны огромных луж на вейкборде. Видео такого развлечения опубликовали в группе автолюбителей «АВТО Гатчина» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах местный житель встает на доску, держась за буксировочный трос, закрепленный у машины, и едет по затопленной дороге.

В комментариях под записью пользователи ценили необычный эксперимент и работу коммунальных служб.

«Словил волну», — добавил другой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гатчину затопило из-за сильного дождя. Под воду ушли некоторые дороги и тротуары.