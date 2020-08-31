Станции метро от «Шушар» до «Проспекта Славы» закрыли из-за сбоя

На фиолетовой ветке метро Петербурга закрыли три станции. Причиной стал технический сбой. Об этом информирует пресс-служба петербургской подземки.

Так, с половины десятого утра в понедельник, 31 августа, перестали работали станции «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы». В метрополитене рассказали, что пассажиры могут доехать на поездах от станции метро «Международная» до конечной станции «Комендантский проспект».

О том, из-за чего произошел технический сбой, в пресс-службе метро Петербурга не сообщается. Также не уточняется время, когда движение поездов полностью восстановится по фиолетовой линии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Метрополитен Петербурга предупреждает о возможных очередях ввиду начала учебного года.