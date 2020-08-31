31 августа. Старт нового сезона на НАШЕм Радио!

Не время сожалеть, что летняя пора заканчивается. Ведь именно с приходом осени в нашей жизни случаются самые важные перемены: кто-то поведёт ребёнка в первый класс, кто-то познакомится с однокурсниками в вузе, для кого-то начнётся пора вдохновения и творчества. А для всех НАШИХ последний день лета это старт нового сезона на НАШЕм Радио! С 31 августа на 104 fm новые рубрики, новые темы для обсуждения, новые игры и конкурсы. Неизменным останется одно — качественная музыка и любимые ведущие!

«Подготовка к новому сезону для нас всегда ответственная задача. И в этом году нам есть чем похвастаться! Эфир становится всё разнообразнее: это касается и музыкального наполнения, и развлекательного контента. Слушателей ждут новые имена, новые песни и множество новых рубрик (как полезных, так и просто смешных)» — открыла секрет программный директор НАШЕго Радио Анастасия Рогожникова.

Заряжаемся позитивом и хорошим настроением вместе с “Подъёмниками” с 7 до 11 утра; продуктивно проводим рабочий день с “1+1 шоу” с 11 до 15 часов, а вечером с 16 до 20 часов

отжигаем с “Файер Шоу”. И не забываем про культурные выходные с Валерой Жуком. НАШИ ведущие не дадут вам скучать ни дня в новом сезоне на 104 fm.

Старт нового сезона ознаменуется грандиозным подарком для слушателей. В рамках акции «НАШ ВОЯЖ. КРУИЗ» будет разыграно путешествие на теплоходе премиум класса

«Александр Пушкин» из Москвы в старинный город Мышкин. Розыгрыш начнется 7 сентября, и в течение двух недель в эфире утреннего шоу «Подъемники» самые внимательные слушатели испытают свою удачу отправиться в незабываемый круиз вместе с ведущими Александром Боном, Таней Борисовой, Игорем Паньковым и Андреем Ломановым.

Круиз по Волге состоится в период с 9 по 11 октября. Программа тура будет насыщена не только экскурсиями, но и конкурсами, развлечениями и танцами под хиты НАШЕго радио.

Радио — часть НАШЕй повседневной жизни с утра и до позднего вечера, в выходные и будни. В приёмнике автомобиля, в мобильном приложении, в плеере на сайте и в социальных

сетях. Подписывайтесь, настраивайтесь на волну 104 fm. С нами веселее даже в 2020 году!

Справка

«Наше радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «Наше Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».