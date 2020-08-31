На Сизова росгвардейцы задержали водителя «Мерседеса», который неоднократно заправлялся, не заплатив

Днем 28 августа сотрудники вневедомственной охраны задержали на заправке в Приморском районе мужчину, который пытался уехать, не заплатив.

Правонарушение заметили сотрудники АЗС и нажали тревожную кнопку. На вызов оперативно прибыли росгвардейцы и задержали владельца «Mercedes Е230». Он заправился на 1100 рублей и решил скрыться, оставив деньги при себе. Позже правоохранители выяснили, что мужчина — рецидивист и его машина находится в розыске за многочисленные аналогичные нарушения в Выборгском районе города.

Преступника передали сотрудникам 35 отдела полиции, ему придется ответить по закону. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, информируют в пресс-службе УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об аналогичной ситуации на заправочной станции на Наставников. Нарушителем тогда был водитель «Мерседеса», однако модель авто не уточняется — возможно это был задержанный два дня назад рецидивист.