На Наставников водитель «Мерседеса» заправился на 4,5 тысячи и уехал, не заплатив

В ночь на вторник, 11 августа, оператор автозаправочной станции на проспекте Наставников, 1, в Красногвардейском районе Петербурга заявил о краже топлива.

По словам сотрудника АЗС, около часу ночи неизвестный на черном «Мерседесе» заправился бензином АИ-95 на сумму почти пять тысяч рублей. Однако оплачивать топливо злоумышленник не стал, мгновенно скрывшись с места преступления. Полиция предпринимает все необходимые меры для розыска преступника.

Материальный ущерб, причиненный автозаправочной станции, оценивается в 4 479 рублей. К счастью, во время «визита» мужчины, укравшего бензин, никто не пострадал. Полицейские установили, что госзнак на «Мерседесе» принадлежит другому автомобилю. Был ли последний угнан, не уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге домушники вынесли из двух квартир почти 1,5 миллиона рублей.