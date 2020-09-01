Водителей Ленобласти предупреждают о тумане 2 сентября

Водителей Ленобласти предупреждают о тумане 2 сентября
Синоптики прогнозируют туман. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Областное МЧС предупреждает автомобилистов о тумане, который ожидается в регионе как в ночное, так и в дневное время. Водителей просят быть осторожнее на дорогах.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 2 сентября, в Ленинградской области установится переменная облачность. В целом будет прохладно и без осадков.

Ночью на улице похолодает до +2…+7 градусов, немного теплее будет рядом с водоемами — до +11 градусов. Днем же столбики термометров покажут +15…+20 градусов.

В МЧС жителей Ленобласти предупредили, что на регион надвигается туман, и попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в первом месяце осени за окном будет привычная для сентября погода.

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