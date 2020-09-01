Река Ижора пенится из-за сточных вод

Вода начала пениться. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Вода начала пениться. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ленинградцы рассказали, что ничто не живое не спасется из-за загрязнения воды.

Жители Гатчинского района пишут, что кто-то загрязнил реку Ижору, после чего она начала пенится. Последствия нарушения сняли на видео и выложили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидец рассказывает, что чувствует специфический запас. Отмечается, что источником отходов может быть полигон ТБО «Новый Свет — ЭКО», но пока эту информацию не подтвердили.

«Ниже по течению не спускался. Рыба идет ближе к берегу, пытаясь схватить глоток чистой воды, но увы. Спасенья нет!»

— написал местный житель.

Соответствующее заявление уже отправили в службы для выяснения обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что загрязнением воды у полигона «Новоселки» занялась прокуратура.