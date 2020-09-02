Территориальные избиркомы Ленобласти обеспечили бюллетенями для голосования

Кандидаты в качестве средств избирательного фонда представили: Габитов — 185 тысяч рублей, Дрозденко - 53 млн рублей, Лебедев — 1, 2 млн рублей и Перминов — 235 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

Кандидаты в качестве средств избирательного фонда представили: Габитов — 185 тысяч рублей, Дрозденко - 53 млн рублей, Лебедев — 1, 2 млн рублей и Перминов — 235 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

В среду, 2 сентября, стало известно, что документы для избирателей на выборы губернатора Ленинградской области, распечатаны и доставлены в территориальные избирательные комиссии.

Всего изготовлено 1 миллион 164 тысячи бюллетеней. Из них 294 тысячи — это экземпляры для автоматических систем приема бюллетеней.

Бюллетени защищены от подделки. Все оригиналы оснащены фоновой защитной сеткой зеленого цвета. На каждом экземпляре мелким шрифтом написана фраза «Выборы губернатора Ленинградской области». Надпись располагается на лицевой стороне документа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Что касается содержимого бюллетеней, то в них прописаны правила заполнения, а также представлены фамилии кандидатов, перечисленные в алфавитном порядке.

Отметим, что бюллетени будут тщательно охранять с привлечением полиции. В участковые комиссии бюллетени доставят не позднее 9 сентября.

Напомним, выборы губернатора в 47 регионе пройдут с 11 по 13 сентября. Основной день голосования — 13 сентября. В другие дни местные жители смогут сделать свой выбор досрочно.

В выборах губернатора Ленинградской области примут участие Александр Габитов, Андрей Лебедев, Александр Перминов и Александр Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на выборы губернатора Ленобласти зарегистрировали четырех кандидатов.