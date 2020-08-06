На выборы губернатора Ленобласти зарегистрировали четырех кандидатов

В выборах губернатора Ленинградской области примут участие Александр Габитов, Андрей Лебедев, Александр Перминов и Александр Дрозденко.
Единый день голосования в 47 регионе намечен на 13 сентября текущего года. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС заявил глава областной Избирательной комиссии Михаил Лебединский. Кроме того, на этом заседании завершился период выдвижения и регистрации кандидатов на пост главы Леонбласти.
Таким образом, потенциальными губернаторами сейчас являются Александр Габитов (от «Гражданской платформы»), Андрей Лебедев (от ЛДПР), Александр Перминов (от «Справедливой России») и Александр Дрозденко (от «Единой России») — действующий глава Ленинградской области.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в муниципальном округе «Ланское» в Санкт-Петербурге пройдут новые выборы.