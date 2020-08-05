В МО «Ланское» состоятся новые выборы

В МО &#171;Ланское&#187; состоятся новые выборы
Результаты выборов в других МО оставят без изменений. Фото: Baltphoto

Пока не уточняется, когда именно они состоятся. Дату назначат позже.

В МО «Ланское» должны пройти новые муниципальные выборы, так как Городской суд Санкт-Петербурга согласился с решением по отмене результатов выборов по избирательному округу №2. Истец Павел Чупрунов уточнил, что в остальных округах все остается как прежде.

Пока непонятно, когда состоятся новые выборы. Прошлые проходили в сентябре 2019 года. Напоминаем, что на данный момент неясна судьба сразу пяти мандатов из 20.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти выборы губернатора могут продлиться несколько дней. Также в регионе думают об удаленном формате проведения выборов.

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