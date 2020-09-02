Ушел из жизни бывший солист «Ласкового мая»

Ушел из жизни бывший солист &#171;Ласкового мая&#187;
В Северной столице скончался бывший музыкант группы "Ласковый май" Александр Прико. Через пять дней ему должно было исполниться 47 лет.

В Северной столице скончался бывший музыкант группы «Ласковый май» Александр Прико. Через пять дней ему должно было исполниться 47 лет.

О его смерти первыми сообщили продюсер группы Андрей Разин и солист Юрий Шатунов. Певец написал, что от всего сердца соболезнуют по поводу кончины клавишника. Он отметил, что потрясен столь печальным известием и искренне скорбит.

Известно, что смерть Прико наступила после тяжелой болезни, свои последние дни он провел в одной из петербургских клиник. Супруга экс-солиста Александра ранее рассказывала, что врачи поставили ему предварительный диагноз — рак легких. Медики ждали результатов исследований, которые заняли долгое время, и до этого оставляли пациента без лечения. В легких музыканта каждые пару дней скапливалась жидкость, которую приходилось откачивать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет.

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