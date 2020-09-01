Актер Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет

Актер боролся с раком несколько лет. Фото: Pixabay

Актер боролся с раком несколько лет. Фото: Pixabay

До этого он рассказывал, что борется с раком.

Сегодня, 1 сентября, стало известно о кончине актера Бориса Клюева. Новостью поделились в Малом театре, где знаменитость был одним из ведущих артистов. Отмечается, что Клюеву было 76 лет. Причины смерти не уточняются.

В январе 2020 года в различных интервью актер рассказывал, что у него диагностировали рак. Он отмечал, что всегда считал себя здоровым человеком, который живет полноценной жизнью. Клюева не пугал любой исход событий, но лечением он занимался. Стал ли рак причиной его ухода из жизни – непонятно.

Напоминаем, что Клюев многим запомнился благодаря сериалу «Воронины», но также он играл на сцене театра.

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