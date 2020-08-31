В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Пациенты не смогли побороть болезнь. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Москве зафиксировали одиннадцать летальных исходов среди пациентов, подхвативших коронавирусную инфекцию нового типа. Общее количество смертей от Covid-19 в российской столице за все время составило 4832.

Об этом стало известно в понедельник, 31 августа. Как сообщили в оперштабе столицы по борьбе с болезнью, за минувшие сутки в Москве умерли 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на Covid-19.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Попова призвала готовиться к «самым разным» вариантам развития ситуации по Covid-19.

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