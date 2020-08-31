Попова призвала готовиться к «самым разным» вариантам развития ситуации по Covid-19

Попова призвала готовиться к &#171;самым разным&#187; вариантам развития ситуации по Covid-19
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

При соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер второй волны коронавируса быть не должно. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в настоящее время стабильность ситуации по коронавирусной инфекции нового типа в России определена и снижение заболевания продолжается

В то же время в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1» Попова отметила, что граждане должны быть готовы к «самым разным вариантам» развития ситуации с инфекцией Covid-19.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ поддержала открытие стран после карантина, связанного с коронавирусом.

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