Попова призвала готовиться к «самым разным» вариантам развития ситуации по Covid-19

При соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер второй волны коронавируса быть не должно. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в настоящее время стабильность ситуации по коронавирусной инфекции нового типа в России определена и снижение заболевания продолжается

В то же время в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1» Попова отметила, что граждане должны быть готовы к «самым разным вариантам» развития ситуации с инфекцией Covid-19.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ поддержала открытие стран после карантина, связанного с коронавирусом.