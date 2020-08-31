ВОЗ поддержала открытие стран после карантина, связанного с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения поддерживает открытие стран после карантина, но важно соблюдать меры предосторожности. Такое заявление сделал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, организация хочет видеть, как дети возвращаются в школы, люди — на свои рабочие места. Гебрейесус подчеркнул, что все это должно происходить с соблюдением всех необходимых мер.
Как сообщили РИА Новости, он отметил, что государства должны предпринять четыре шага. Так, следует ограничить передачу вируса среди больших групп людей, позаботиться о наиболее уязвимых группах населения, использовать индивидуальные средства защиты, а также тестировать и лечить заболевших.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детям идти в школу даже при малейшем недомогании.