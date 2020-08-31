Попова: в школу нельзя идти даже при малейшем недомогании

В случае малейшего недомогания ребенку нельзя идти в школу. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, детям в учебных заведениях будут мерить температуру. Она добавила, что ведомство отказалось от того, чтобы ученики и преподаватели были в масках. Такие меры требуются только от сотрудников пищеблока и столовой.

В эфире телеканала «Россия 1» специалист отметила, что для того, чтобы избежать заболеваемости, необходимо ступенчатое расписание. Детей просят не собираться большими компаниями.

Кроме того, будут предусмотрены разные входы, за каждым классом закрепят свой кабинет.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Попова предупредила о новом типе гриппа.