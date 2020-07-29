Попова предупредила о новом типе гриппа

Попова предупредила о новом типе гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила важность вакцинации. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новом типе гриппа, который может представлять опасность для россиян.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. В ходе совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к борьбе с заболеваниями в осенне-зимний период Попова подчеркнула, что в этом году в Россию придет такой тип гриппа, от которого граждане еще не прививались.

Главный санитарный врач страны также отметила необходимость вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, у скольких россиян есть иммунитет к коронавирусу. По словам Анны Поповой, коллективный иммунитет обнаруживается у детей младше шести лет, а вот чем старше ребенок, тем ниже вероятность его наличия.

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