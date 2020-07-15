Попова рассказала, у скольких россиян есть иммунитет к коронавирусу

Большая часть из них проживают в крупных городах.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Обо всем рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией. Она заявила, что у 26% россиян есть иммунитет к коронавирусу – большая часть таких граждан проживает в больших городах и это «обусловлено особенностью эпидпроцесса». Другая ситуация в сельской местности, добавила Попова.

Коллективный иммунитет обнаруживается у детей младше шести лет, а вот чем старше ребенок, тем ниже вероятность его наличия.

Напоминаем, что эксперты выяснили, что антитела к коронавирусу со временем могут исчезать. Они пока не понимают, влияет ли это на наличие иммунитета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что антитела к коронавирусу имеются у 8% петербуржцев.