Попова рассказала, у скольких россиян есть иммунитет к коронавирусу

Попова рассказала, у скольких россиян есть иммунитет к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Большая часть из них проживают в крупных городах.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Обо всем рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией. Она заявила, что у 26% россиян есть иммунитет к коронавирусу – большая часть таких граждан проживает в больших городах и это «обусловлено особенностью эпидпроцесса». Другая ситуация в сельской местности, добавила Попова.

Коллективный иммунитет обнаруживается у детей младше шести лет, а вот чем старше ребенок, тем ниже вероятность его наличия.

Напоминаем, что эксперты выяснили, что антитела к коронавирусу со временем могут исчезать. Они пока не понимают, влияет ли это на наличие иммунитета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что антитела к коронавирусу имеются у 8% петербуржцев.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анна попова иммунитет коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы вышли протестовать против поправок в Конституцию
Замглавы «Почты России» отправили под домашний арест
Белоруссия отменила обязательный карантин для россиян
В Роспотребнадзоре заявили о заболевших футболистах «Уфы»
На Дунайском ДТП: пострадавших трое
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Доктор Мясников не понимает мер борьбы с коронавирусом
В России выписали первых добровольцев после вакцины от коронавируса