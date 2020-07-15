Антитела к коронавирусу имеются у 8% петербуржцев

Стали известны результаты первого этапа исследования Европейского университета, которое проводилось с 27 мая по 26 июня. Выяснилось, что 8% жителей Северной столицы уже защищены от болезни антителами. При этом, четверть участников из этого числа, перенесли болезнь в легкой форме, без выявления соответствующей симптоматики. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Во время исследование более 6,5 тысяч участников прошли опросы, которые разработали специалисты. Тестирование на выявление антител в организме прошли свыше тысячи участников.

Примечательно, что результаты опроса и результаты анализов подверглись сравнению. Это позволило установить некоторые закономерности. Например, у участников, которые рассказали, что стали намного ответственнее подходить к мытью рук, антитела выявлялись реже (6,2% против 9,3%). К тому же, в три раза чаще антитела находили у тех участников, кто раньше тестировался непосредственно на наличие самой болезни (16,2% против 5,2%).

Отметим, что в городе на Неве официально зафиксировано 28409 случаев COVID-19. Успешно выздороветь смогли 27746 пациентов, а скончались от тяжелого течения болезни и осложнений 1676 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 1 марта анализы на коронавирусную инфекцию сдали 1,5 миллиона человек.