В Петербурге с 1 марта анализы на коронавирусную инфекцию сдали 1,5 миллиона человек

В Северной столице работают 42 клинические лаборатории, которые исследуют на COVID-19 пробы с помощью полимеразной цепной реакции.

Сегодня, 15 июля, представители городской администрации посетили одно из таких учреждений в Василеостровском районе. В данной лаборатории, работающей при КВД №1, выявление вируса вышеупомянутым методом, начали практиковать с июня. Каждый день через специалистов проходят до 200 проб с биоматериалом. Все они изначально оказываются собраны в местных поликлиниках, куда пациенты обращаются по месту жительства, а после отправляются на исследование в лабораторию.

Учреждение оборудовано всем необходимым: холодильными и морозильными камерами, нужными расходными материалами, тест-системами, а также специальной установкой c микроволновым излучением, с помощью которой производится утилизация отходов класса «В». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Стоит отметить, что лаборатории прекрасно справляются с поставленными задачами в полном объеме. Подтверждает это и статистика — начиная с 1 марта результаты обследований на COVID-19 смогли получить уже 1,5 миллиона человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Комздраве Петербурга рассказали о еще 19 случаях смерти от коронавируса.