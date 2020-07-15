В Комздраве Петербурга рассказали о еще 19 случаях смерти от коронавируса

В Комздраве Петербурга рассказали о еще 19 случаях смерти от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

Самому молодому пациенту из списка было всего 25 лет.

Сегодня, 15 июля, Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил о том, что было зарегистрировано еще 19 смертей от COVID-19, а также предоставил некоторые подробности. Умерло 11 женщин и 8 мужчин. При этом, возраст женщин варьируется от 61 до 91 года, а мужчин — от 25 до 85 лет.

Таким образом, печальная статистика пополнилась. Стоит отметить, что 18 случаев гибели пришлись на июль, а еще один случай на май.

В основном, причиной летального исхода была, развившаяся на фоне коронавируса, двусторонняя пневмония. Но стоит отметить, что все погибшие имели определенные хронические болезни, которые могли повлиять на тяжесть течения болезни. Среди заболеваний были: кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническая болезнь и онкология.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 264 человека.

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