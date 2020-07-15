В Петербурге коронавирус подхватили еще 264 человека

В Северной столице коронавирусную инфекцию нового типа подхватили еще 264 человека.

В целом по России за это время выявили 6 422 случая заражения новым вирусом в 85 регионах. Из них не заметили симптомов 26,6%. Также было зафиксировано 156 смертей, 10 424 человека смогли побороть болезнь.

Как сообщает оперштаб по борьбе с болезнью, на первом месте по количеству заболевших остается Москва – там нашли 628 человек с вирусом. Второе место занимает Петербург, следом идет Свердловская область с 263 заболевшими.

В Ленобласти за минувшие сутки выявили 47 пациентов с COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 15 тысяч человек.