В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 15 тысяч человек

В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 15 тысяч человек
Под наблюдением медиков остаются 1 619 человек. Фото: Pixabay

В Северной столице жители продолжают сдавать тесты на коронавирус. За минувшие сутки в городе обследовали 15 676 человек.

Под наблюдением медиков остаются 1 619 человек. Из них 339 находится в обсерваторе, 860– на самоизоляции, а 420 человек контактировали с инфицированными.

Согласно данным оперштаба по борьбе с болезнью, единая региональная информационно-справочная служба получила 495 вызовов по вопросам, связанным с Covid-19. В службе экстренных вызовов «112» зафиксировали 161 обращение. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 47 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ропотребнадзоре рассказали о необходимости носить маску не только во время пандемии. Специалисты отметили, что не стоит ждать того момента, когда от средств индивидуальной защиты можно будет полностью отказаться.

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