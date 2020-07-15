В Ропотребнадзоре рассказали о необходимости носить маску не только во время пандемии

Защитные маски являются препятствием распространению не только коронавирусной инфекции, но и других заболеваний. Фото: Pixabay

Защитные маски являются препятствием распространению не только коронавирусной инфекции, но и других заболеваний. Фото: Pixabay

Носить маски нужно до тех пор, пока сохраняется риск инфицирования, что относится не только к коронавирусу. Такое заявление сделала руководитель клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, речь идет о заболеваниях, которые передаются воздушно-капельным путем. Специалист отметила, что в осенний период возрастает число заболевших ОРВИ и гриппом.

Как сообщает ТАСС, Руженцова подчеркнула, что не стоит ждать того момента, когда от средств индивидуальной защиты можно будет полностью отказаться.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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