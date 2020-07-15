В Петербурге оштрафовали 3,5 тысяч жителей за нарушение коронавирусных правил

В Северной столице составили более трех тысяч протоколов на жителей города, которые не соблюдали режим самоизоляции.

С начала пандемии инфекции Covid-19 штрафы получили 3 500 петербуржцев. Как сообщает Piter.TV, жителям пришлось платить не только за нарушение коронавирусных правил, но еще и за попытку вынести мусор в период самоизоляции.

Также стало известно, что было закрыто одно из заведений, расположенных на улице Степана Разина. Кафе работало на вынос, однако у заведения не имелось специального журнала, где отмечается график уборки, также при проверки не обнаружили дезинфицирующих средств.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, у кого из людей есть больше шансов не подхватить коронавирус. Об этом рассказали ученые.