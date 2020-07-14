В ВОЗ рассказали, у кого из людей есть больше шансов не подхватить коронавирус

Наименьшую опасность коронавирус представляет для маленьких детей.

Речь идет о маленьких жителях планеты, которым еще не исполнилось и 10 лет. Мало того, что они имеют меньше шансов заразиться, так и сама болезнь протекает у них относительно легко. Об этом заявила на брифинге в Женеве глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Выяснить подобную особенность удалось в ходе исследований. Организмы детей проверяли на наличие антител. Что касается детей старше 10 лет, то возможность заражения для них в точности такая же, как у подростков и лиц более старшего возраста. Разница лишь в том, что молодой организм перенесет болезнь легче.

В ходе дальнейших исследований, специалистам предстоит узнать, могут ли заражать инфицированные дети других детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге резко снизилось число выздоровлений от коронавируса.