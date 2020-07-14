В Петербурге резко снизилось число выздоровлений от коронавируса

В Петербурге резко снизилось число выздоровлений от коронавируса
Врач объяснил статистику по коронавирусу в Петербурге. Фото: комитет по здравоохранению

Темпы выздоровления от коронавируса в Петербурге за пару недель упали в три раза. Чем обусловлена такая статистика, пояснил президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России Константин Лебединский.

«Это не искусственная корректировка цифр, а расширение тестирования», — приводит его слова «Мойка78».

Лебединский отметил, что тестирование на коронавирус в Петербурге стало шире. За счет этого число заражений в официальной статистике увеличивается.

Рост числа выздоровевших, а затем резкое снижение связано с графиком выписок. По словам Лебединского, пациентов выписывают «пачками» перед днем, когда ввозят новых пациентов.

По данным на 14 июля, за сутки в Петербурге подтвердили 281 случай коронавируса, из больниц выписали 194 пациента, тесты на COVID-19 сдали 13 тыс. 195 человек. Скончался 31 зараженный.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус новости спб пандемия статистика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Рособрнадзоре рассказали о первых итогах ЕГЭ
Wizz Air запускает рейсы из Петербурга в города Италии
Пострадавшему под Лугой поисковику ампутировали руку
Инфекционное отделение в Сосновом Бору перевели на работу в обычном режиме
В Петербурге резко снизилось число выздоровлений от коронавируса
Патологоанатом из Петербурга рассказал о главной тайне коронавируса
Будущее «авторских» баров в Петербурге решит рабочая группа
В ГИБДД подтвердили смерть мотоциклиста после аварии на КАД