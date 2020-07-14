В Петербурге 281 человек заразился коронавирусом

В Петербурге подтвердили 281 новый случай коронавируса. Общее число зараженных достигло 28 тыс. 142.

Из них выздоровели 21 тыс. 579 человек. За последние сутки из больниц выписали 194 пациента, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России во вторник, 14 июля.

Жертвами COVID-19 в городе стали 1 тыс. 657 человек. За сутки подтверждена 31 смерть.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудитель болезни — коронавирус нового типа. С начала пандемии в мире заразились более 13 млн человек. В России подтверждено 739 тыс. 947 случаев коронавируса. Страна занимает четвертое место по числу заболевших, уступая США, Бразилии и Индии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки обследование на коронавирус в Петербурге прошли 13 тыс. 195 человек.