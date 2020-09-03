Госдеп предупредил Россию о последствиях возможного вмешательства в протесты в Белоруссии

В США думают о новых санкциях в отношении России. Фото: pixabay.com

В США думают о новых санкциях в отношении России. Фото: pixabay.com

В США обеспокоены готовностью России задействовать свои силы в период волнений в Белоруссии.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что вмешательство Москвы в дела Белоруссии может плохо повлиять на отношения между Россией и США.

Кент подчеркнул, что американская сторона максимально детально обозначила свою позицию по вопросу и предупредила, что, если России направит в республику Беларусь свои силовые единицы, то в отношениях сторон может возникнуть кризис. Также, США не исключают введение санкционных мер.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после того, как стало известно, что в президентских выборах снова победил Александр Лукашенко. Граждане страны не согласились с результатами голосования и вышли на улицы.

Позднее, президент России Владимир Путин заявил, что Лукашенко попросил его создать резерв силовиков в России для отправление на помощь в республику в случае ухудшения ситуации. На просьбу глава РФ откликнулся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США думают над вводом санкций против России из-за Белоруссии.