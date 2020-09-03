Госдеп предупредил Россию о последствиях возможного вмешательства в протесты в Белоруссии

Госдеп предупредил Россию о последствиях возможного вмешательства в протесты в Белоруссии
В США думают о новых санкциях в отношении России. Фото: pixabay.com

В США обеспокоены готовностью России задействовать свои силы в период волнений в Белоруссии.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что вмешательство Москвы в дела Белоруссии может плохо повлиять на отношения между Россией и США.

Кент подчеркнул, что американская сторона максимально детально обозначила свою позицию по вопросу и предупредила, что, если России направит в республику Беларусь свои силовые единицы, то в отношениях сторон может возникнуть кризис. Также, США не исключают введение санкционных мер.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после того, как стало известно, что в президентских выборах снова победил Александр Лукашенко. Граждане страны не согласились с результатами голосования и вышли на улицы.

Позднее, президент России Владимир Путин заявил, что Лукашенко попросил его создать резерв силовиков в России для отправление на помощь в республику в случае ухудшения ситуации. На просьбу глава РФ откликнулся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США думают над вводом санкций против России из-за Белоруссии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
белоруссия вмешательство россия США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге скорректируют закон о «балконной амнистии»
Нелегальным перевозчикам в Петербурге выписали штрафов на 3,3 млн рублей
Стало известно, зачем лоси выходят на оживленные улицы Петербурга
Ленобласть запускает прививочную кампанию от гриппа
Жители Ленобласти отдохнули на концерте Estel без масок
Смольный возьмет кредит на 15 миллиардов из-за дефицита бюджета
Петербуржцев за лето оштрафовали на 450 тысяч за мангалы и моторные лодки
Большинство россиян поддержали сексуальное образование в школах