В США думают над вводом санкций против России из-за Белоруссии

Власти считают, что Москва несет ответственность за нарушения на выборах в соседней стране.

США рассматривают введение санкций против России, а также семи граждан Белоруссии, которых обвиняют в нарушениях на президентских выборах. Также власти Америки недовольны массовым применением насилия против протестующих. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в Госдепартаменте США.

«Мы выявили группу из семи человек и совместно с министерством финансов работаем над пакетом доказательств против них»,

— приводит агентство слова источника.

Отмечается, что Америка хочет таким образом показать, что все виновные будут рано или поздно найдены и наказаны. Напоминаем, что главе Белоруссии Александру Лукашенко запретили въезд в США – это значит, что он не сможет посетить штаты даже с официальным визитом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тихановская заявила, что вопрос принадлежности Крыма не должен разъединять белорусов.