Тихановская заявила, что вопрос принадлежности Крыма не должен разъединять белорусов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обозначила свою позицию по поводу Крымского полуострова, который снова перешел к России в 2014 году после проведения референдума.

Во время интервью литовскому порталу LRT, Тихановская рассказала о том, что Крым стал российской территории вопреки международным законам. Она отметила, что Крым де-юре (юридически) принадлежит Украине, а де-факто (по факту) России.

Тихановская при этом сообщила, что у граждан Белоруссии порой различаются мнения по данному спорному вопросу, но эта ситуация сейчас не слишком беспокоит их. В настоящее время белорусов волнует судьба своей республики и новые президентские выборы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Зеленский снова хочет вернуть Крым. Президент Украины заявил, что для обсуждения вопроса нужна эффективная площадка.