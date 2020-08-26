Зеленский снова хочет вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания новой эффективной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма, поскольку «нормандская четверка» говорит об этом не хочет.

Зеленский заявил в интервью телеканалу Euronews, что в «нормандском формате» никто не хочет говорить о принадлежности полуострова, в особенности Россия. По словам Зеленского, нужно создать серьезную и эффективную площадку для обсуждения этой темы. Единственное — это международные переговоры и договоренности Украины с ее зарубежными партнерами, которые ввели санкции в отношении России за незаконную аннексию Крыма. Он заявил, что антироссийские санкции «очень помогают» Украине.

«Но я вам честно говорю – на данный момент нет крепкой платформы для поднятия этого вопроса», — признался политик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что призывы отдать Крым и Курилы могут приравнять к экстремизму.