Призыва отдать Крым и Курилы могут приравнять к экстремизму

Призыва отдать Крым и Курилы могут приравнять к экстремизму
Призывы к отчуждению части территории России предлагают приравнять к экстремизму. Фото: unsplash.com

В Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому призывы к отчуждению части территории РФ приравниваются к экстремизму. Нарушителям будет грозить от 6 до 10 лет лишения свободы.

Документ опубликован на сайте нижней палаты. Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «О противодействии экстремизму» и дополнить уголовный кодекс статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Авторами законопроекта выступили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, пишет ТАСС. Крашенинников подчеркнул, что на фоне происходящих в мире процессов и существующих угроз «важно обеспечить нерушимость» границ России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт». Зданию возвращают облик времен Серебряного века.

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