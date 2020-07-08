Призыва отдать Крым и Курилы могут приравнять к экстремизму

Призывы к отчуждению части территории России предлагают приравнять к экстремизму. Фото: unsplash.com

Призывы к отчуждению части территории России предлагают приравнять к экстремизму. Фото: unsplash.com

В Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому призывы к отчуждению части территории РФ приравниваются к экстремизму. Нарушителям будет грозить от 6 до 10 лет лишения свободы.

Документ опубликован на сайте нижней палаты. Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «О противодействии экстремизму» и дополнить уголовный кодекс статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Авторами законопроекта выступили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, пишет ТАСС. Крашенинников подчеркнул, что на фоне происходящих в мире процессов и существующих угроз «важно обеспечить нерушимость» границ России.