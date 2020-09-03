От гриппа привьют более 3 миллионов петербуржцев

От гриппа привьют более 3 миллионов петербуржцев
Вакцинация от гриппа в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге защитить от гриппа планируют около 60% горожан.

О планах на прививочную кампанию рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Отметим, что глава города уже сделал профилактическую инъекцию.

Беглов сообщил, что в 2020 году прививать население начали раньше обычного. Это связано с эпидемией коронавирусной инфекции. Данный вирус может осложнить любые заболевания, в том числе и течение гриппа. Также, медицинские специалисты в этому году ожидают новые штаммы гриппа, к которым у местных жителей отсутствует иммунитет. Именно поэтому особенно важно защитить себя и посоветовать сделать это своим близким. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ожидается, что рост заболеваемости гриппом начнет наблюдаться в ноябре. Именно поэтому нужно сделать прививку в сентябре-октябре, чтобы организм успел сформировать иммунный ответ.

В 2020 году прививки от гриппа в городе намерены сделать более 3 миллионам человек. Более 488 тысяч из них — это дети.

Минздрав уже поставил в Петербург 800 тысяч доз препарата. Пройти вакцинацию можно как в поликлиниках, так и в передвижных пунктах, расположенных у станций метро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа.

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