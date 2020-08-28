В Выборгском районе начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа

Петербуржцы на севере города смогут воспользоваться услугами передвижных прививочных пунктов уже с сегодняшнего дня, 28 августа.

Расположение пунктов выбрано не случайно — они появились рядом со станциями метро с самым активным пассажиропотоком. Отметим, что в Выборгском районе вакцинация с помощью мобильных пунктов проводится уже 4 год и является очень востребованной.

Защититься от гриппа все желающие могут совершенно бесплатно. Медицинским работникам всего лишь нужно будет предъявить паспорт и полис. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Привиться от гриппа можно у трех станций метрополитена — «Парнас», «Проспект Просвещения» и «Озерки» по будням с 8:00 до 20:00.

Отметим, что вакцинация от гриппа чрезвычайно важна. Особенно на фоне продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается масштабная вакцинация от гриппа.