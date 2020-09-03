В Петербурге вложат 3,5 млрд в новый фармзавод

В Петербурге вложат 3,5 млрд в новый фармзавод
В Петербурге откроют новый фармзавод. Фото: Pixabay

В Петербурге может появиться новый фармацевтический завод. В его строительство планируют вложить 3,5 млрд рублей.

Об этом сообщают «Аргументы и Факты – Петербург». Начало строительства запланировано на 4 сентября. Уже известно, что предприятие займет 11,6 тыс. «квадратов». Его мощность составит два миллиарда таблеток и капсул в год.

Предполагается, что завод получит модульную конструкцию, которое позволит предприятие переключиться на любые другие формы выпуска, демонтировать или установить целую линию.

Открыть завод намерены в первом квартале 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге Невский завод электротранспорта получил имя изобретателя трамвая Пироцкого. Ровно 140 лет назад по Петербургу проехал первый в мире электрический трамвай. Его изобретатель признание получил не сразу.

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