Невский завод электротранспорта получил имя изобретателя трамвая Пироцкого

Невский завод электротранспорта получил имя изобретателя трамвая Пироцкого
Первый электрический трамвай проехал по Петербургу 140 лет назад. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ровно 140 лет назад по Петербургу проехал первый в мире электрический трамвай. Его изобретатель Федор Пироцкий признание получил не сразу.

Как сообщает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, именем изобретателя было решено назвать Невский завод электрического транспорта.

Отметим, что именно Пироцкий взял вагон, построенный для перевозки пассажиров, и оснастил его электродвигателем. Первые регулярные рейсы начались в Берлине, через год после петербургских опытов Пироцкого.

Результаты его опытов использовали братья Сименсы.

Сегодня Невский завод электрического транспорта собирает трамваи «Витязь-М». Вагоны работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Ростове, Улан-Удэ и других городах.

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