Невский завод электротранспорта получил имя изобретателя трамвая Пироцкого

Ровно 140 лет назад по Петербургу проехал первый в мире электрический трамвай. Его изобретатель Федор Пироцкий признание получил не сразу.
Как сообщает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, именем изобретателя было решено назвать Невский завод электрического транспорта.
Отметим, что именно Пироцкий взял вагон, построенный для перевозки пассажиров, и оснастил его электродвигателем. Первые регулярные рейсы начались в Берлине, через год после петербургских опытов Пироцкого.
Результаты его опытов использовали братья Сименсы.
Сегодня Невский завод электрического транспорта собирает трамваи «Витязь-М». Вагоны работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Ростове, Улан-Удэ и других городах.