Аршавин признался, что считает Кокорина сильнейшим форвардом страны

Кокорин провел в составе сборной 48 матчей и забил 12 голов. Дзюба выступал за национальную команду в 43 матчах, в которых забил 26 голов. Фото: Baltphoto

Кокорин провел в составе сборной 48 матчей и забил 12 голов. Дзюба выступал за национальную команду в 43 матчах, в которых забил 26 голов. Фото: Baltphoto

Андрей Аршавин, занимающий пост директора петербургского «Зенита» по спортивным вопросам, сравнил одних из сильнейших игроков клуба — Александра Кокорина и Артема Дзюбу.

Напомним, что прошедшим летом Кокорин перешел в столичный «Спартак», где ему пока не удалось проявить себя: спортсмен не участвовал ни в одном матче. 29-летний экс-зенитовец не выходит на поле из-за травмы. По словам Аршавина, на данный момент Кокорин — сильнейший нападающий России. Аршавин уверен, что игровые качества Кокорина гораздо выше, чем у Дзюбы, однако по игре последний его превосходит.

Экс-капитан сборной России признался, что пока не видит Кокорина в рядах национальной команды, в том числе, ввиду скандальной истории с дракой, из-за которой Александр год провел в тюрьме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сам Кокорин намерен дебютировать в составе «Спартака», выйдя на поле против ЦСКА.