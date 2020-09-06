Кокорин хочет дебютировать за «Спартак» в матче против ЦСКА

Футболист назвал такое появления эффектным.

Футболист московского «Спартака» Александр Кокорин до сих пор ни разу не вышел на поле за новую команду. Он отметил, что хотел бы сыграть против ЦСКА и назвал такое появление эффектным. К слову, матч должен состоятся 13 сентября, но пока непонятно, увидят ли болельщики Кокорина.

Игрок рассказал, что чувствует себя хорошо, но не понимает, готов ли к матчам. Он подчеркнул, что мало времени провел в общей группе и давно не получал травмы. Кокорин добавил, что для него сейчас важно восстановиться, чтобы как можно быстрее снова играть в футбол.

«Для меня без разницы, будет это супердерби или обычный матч, очень хочу на поле, хочу дебютировать, хочу сыграть»,

— заявил Кокорин в интервью на канале «Спартака» на YouTube.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин не выйдет на поле против «Арсенала» из-за травмы.