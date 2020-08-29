Кокорин не выйдет на поле против «Арсенала» из-за травмы

Кокорин не выйдет на поле против &#171;Арсенала&#187; из-за травмы
Александр Кокорин Фото: @kokorin9

Футболист пока что не восстановился, поэтому не может играть.

Сегодня, 29 августа, состоялась встреча «Спартака» и «Арсенала» в рамках Российской премьер-лиги. Болельщики так и не дождались выхода Александра Кокорина, который недавно перешел в московский клуб. Об этом пишет RT.

По данным источников, игрок все еще не восстановился после травмы, поэтому продолжает лечиться. Непонятно, как много времени ему понадобится, чтобы прийти в себя.

К слову, матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Пока что коллеги Кокорина справляются и без него.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургская хоккейная команда «СКА» подготовилась к старту нового сезона в КХЛ.

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